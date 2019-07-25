Economista tira dúvidas sobre as regras para o saque do FGTS

O governo federal detalhou, em cerimônia no Palácio do Planalto, as regras de liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do PIS-Pasep. Foi confirmado que os trabalhadores poderão sacar até R$ 500 de cada conta, ativa ou inativa, do FGTS neste ano, independentemente do valor do saldo. De acordo com o governo, os saques do FGTS começarão em setembro, e a previsão é injetar R$ 42 bilhões na economia até 2020. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o economista Eduardo Araújo.