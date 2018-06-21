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ECONOMIA

Economista Ricardo Amorim aposta na Reforma da Previdência em 2019

Segundo ele, independentemente do eleito, reforma será necessária para a sobrevivência das contas no país

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 12:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 jun 2018 às 12:03
Independentemente do presidente que seja eleito em outubro deste ano para governar o Brasil pelos próximos quatro anos, a Reforma da Previdência sairá em 2019. A opinião é do economista Ricardo Amorim, colunista e apresentador programa Manhattan Connection da Globo News desde 2003, em entrevista ao CBN Vitória. Segundo ele, a situação previdenciária se agravará tanto que nem mesmo o Congresso conseguirá impedir a votação, mesmo se tratando de um assunto impopular. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ricardo Amorim - 21-06-18.mp3

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