Economista Ricardo Amorim aposta na Reforma da Previdência em 2019

Independentemente do presidente que seja eleito em outubro deste ano para governar o Brasil pelos próximos quatro anos, a Reforma da Previdência sairá em 2019. A opinião é do economista Ricardo Amorim, colunista e apresentador programa Manhattan Connection da Globo News desde 2003, em entrevista ao CBN Vitória. Segundo ele, a situação previdenciária se agravará tanto que nem mesmo o Congresso conseguirá impedir a votação, mesmo se tratando de um assunto impopular.