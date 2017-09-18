Economista explica situação de retomada do mercado de trabalho no ES

A recuperação econômica no Espírito Santo tem sido gradual e lenta após dois anos com o PIB em queda de aproximadamente 7%, como afirma o economista Mário Vasconcellos. Porém, já no segundo trimestre deste ano houve um crescimento e nos últimos quatro trimestres a taxa de desemprego vem caindo: de 14,25% para 12,8%. Segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econônica Aplicada, o Ipea, o setor que mais gerou empregos foi o industrial.

A análise da última Carta de Conjuntura do Ipea lançada na última quarta-feira (14) aponta que o segundo trimestre do ano marcou o começo de um processo de recuperação mais nítido no mercado de trabalho brasileiro. A desaceleração da desocupação e a expansão dos rendimentos reais permitiu que 31,7% dos trabalhadores que estavam desocupados obtivessem emprego no período.

E o percentual de pessoas ocupadas que perderam o posto de trabalho e passaram a desempregados recuou de 3,6% no segundo trimestre do ano passado para 3,4% no mesmo período deste ano. A queda para 12,8% na taxa de desemprego, registrada no trimestre encerrado em julho, ocorreu graças ao aumento da população ocupada, que teve a primeira variação interanual positiva desde agosto de 2015. Confira a análise do professor e economista Mário Vasconcellos.