Economista explica como é calculado o valor do salário mínimo

Definido valor do novo salário mínimo em 2019. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado nesta terça-feira (1º) em edição extra do "Diário Oficial da União" fixou o salário mínimo em R$ 998 neste ano. O valor anterior é de R$ 954. Com isso, a quantia ficou abaixo da estimativa que constava do orçamento da União, de R$ 1.006. O economista Eduardo Araújo detalha, em entrevista à CBN Vitória, como é realizado o cálculo do salário mínimo: leva-se em conta, por exemplo, a estimativa de inflação INPC para o cálculo. Confira!