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NOVO VALOR

Economista explica como é calculado o valor do salário mínimo

Em entrevista à CBN Vitória o economista Eduardo Araújo detalhou também porque o valor ficou abaixo da estimativa de R$ 1.006

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 17:26

Publicado em 

02 jan 2019 às 17:26
Definido valor do novo salário mínimo em 2019. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado nesta terça-feira (1º) em edição extra do "Diário Oficial da União" fixou o salário mínimo em R$ 998 neste ano. O valor anterior é de R$ 954. Com isso, a quantia ficou abaixo da estimativa que constava do orçamento da União, de R$ 1.006. O economista Eduardo Araújo detalha, em entrevista à CBN Vitória, como é realizado o cálculo do salário mínimo: leva-se em conta, por exemplo, a estimativa de inflação INPC para o cálculo. Confira! 
Entrevista - John Gomes - Eduardo Araújo - 02-01-19

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