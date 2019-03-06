Economista explica as modalidades de crédito disponíveis no mercado

Principalmente por conta dos feridos, as pessoas tem a tendência de gastar mais e poupar menos. Problema este que se pode agravar e, as dívidas que são mínimas, poderão se tornar uma bola de neve. Mas caso o salário não tenha sido suficiente, quais as outras maneiras para quitar as dívidas? Quais as modalidades de crédito mais se adequam as suas dívidas: cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal, crédito consignado? Confira a análise do economista e membro do Conselho Federal de Economia, Eduardo Araújo.