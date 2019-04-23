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Economista analisa medidas para desburocratizar a economia do País

Pelas novas regras, pequenas empresas de baixo risco não precisarão mais, por exemplo, de alvará de funcionamento nem de alvará sanitário. Com isso, o Estado poderá se concentrar em fiscalizar empresas de alto risco

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 19:10

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 abr 2019 às 19:10
O presidente Jair Bolsonaro deve assinar nesta semana a chamada MP da liberdade econômica. O objetivo do Ministério da Economia é desburocratizar e diminuir os custos de atividades chamadas de baixo risco em propriedade privada, como padarias, tabacarias e pequenas lojas de departamentos. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (23) pela Folha de São Paulo. Pelas novas regras, essas pequenas empresas de baixo risco não precisarão mais, por exemplo, de alvará de funcionamento nem de alvará sanitário .Com isso, o Estado poderá se concentrar em fiscalizar empresas de alto risco.
Para o economista e professor Gilberto Braga ainda que não se saiba o teor completo da MP - afinal, ela ainda não foi divulgada - trata-se de uma importante maneira para se enxergar a economia do país e prioridades do governo. Na sua explicação: “se você tem simplificação dos contratos, geração de empregos, tecnologia (fomento à indústria 4.0) e estímulo de mercado é importante. É a mensagem de desburocratizar que passamos a ter”, defende. Racionalizar e reorganizar os gastos também são importantes pontos defendidos por ele para o cenário econômico brasileiro. Confira a entrevista!
Entrevista - Fabio Botacin - Gilberto Fachetti - 23-04-19.mp3

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