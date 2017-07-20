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Economista analisa decisão do Governo federal em elevar tributos

Economista Arilda Teixeira faz análise sobre a decisão anunciada pelo Governo Federal na última quarta-feira (19) em aumentar tributos que incidem sobre os combustíveis, com o objetivo de cobrir o buraco nas receitas públicas

Publicado em 20 de Julho de 2017 às 19:08

Publicado em 

20 jul 2017 às 19:08
O governo decidiu na última quarta-feira (19) aumentar tributos que incidem sobre os combustíveis, com o objetivo de cobrir o buraco nas receitas públicas e evitar uma revisão na meta de deficit de R$ 139 bilhões neste ano.
Numa primeira etapa, haverá aumento de PIS e Cofins cobrados sobre a gasolina e o diesel. A nova alíquota entra em vigor nesta quinta (20), após a publicação de decreto em uma edição extra do Diário Oficial da União. A Cide, outro tributo que incide sobre combustíveis, também pode ser elevada. Nesse caso, o governo precisa esperar 90 dias para começar a arrecadar.
Saiba mais informações sobre o impacto dessa medida - e as consequências para o bolso do consumidor - na explicação de Arilda Teixeira, doutora em Economia e professora da Fucape.
Entrevista - John Gomes - Arilda Teixeira - 20-07-17.mp3

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