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Economista analisa cenário de inadimplentes em recorde histórico

O número de consumidores inadimplentes no país chegou a 61 milhões em maio, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consumidor. Trata-se do maior número da série histórica desde 2012

Publicado em 03 de Julho de 2017 às 19:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 jul 2017 às 19:27
O número de consumidores inadimplentes no país chegou a 61 milhões em maio, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consumidor. Trata-se do maior número da série histórica desde 2012. Somente no mês de maio, cerca de 900 mil consumidores ingressaram no cadastro de inadimplência. Em maio do ano passado, eram 59,5 milhões de pessoas na lista.
Mas, afinal, quais são os fatores que têm levado a esse cenário? Como o consumidores deve ficar atento na hora das compras? O que se pode fazer para que as dívidas sejam sanadas? Acompanhe a análise do economista e professor capixaba Mário Vasconcellos.
Entrevista - Fabio Botacin - Mário Vasconcellos - 03-07-17

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