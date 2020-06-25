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IBGE explica

Economia, serviços e atração: por que Vitória agora é uma metrópole?

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Vitória elevou bastante o número de empresas que atraíram fluxo populacional

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 18:15

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

25 jun 2020 às 18:15
Vista aérea de Vitória Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta
Vitória, capital do Espírito Santo, foi elevada à categoria de metrópole brasileira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A reclassificação da cidade é resultado da pesquisa Regiões de Influência das Cidades (Regic), que acontece a cada dez anos e estuda a rede urbana brasileira, estabelecendo a hierarquia dos centros urbanos e as regiões de influência das cidades. Agora, o Brasil tem 15 metrópoles, sendo Vitória, Florianópolis (SC) e Campinas (SP) as mais recentes. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quinta-feira (25), o gerente de Redes e Fluxos Geográficos do IBGE, Bruno Hidalgo, explica. Ouça!
Entrevista - Fábio Botacin - Bruno Hidalgo - 25-06-20
A pesquisa aponta que a capital do Espírito Santo abriga o Porto de Tubarão, um dos mais importantes do país, com exportação de minério de ferro. O estado tem também produção significativa de petróleo, siderurgia e celulose.
Segundo o IBGE, Vitória, Florianópolis e Campinas atingiram o nível de metrópole por terem elevado o número de empresas e instituições públicas, atraindo contingentes populacionais muito significativos de outras cidades para acessarem bens e serviços. É destacado ainda as atividades econômicas que impulsionaram o alto número de empresas nas novas metrópoles. 
"Com a elevação da categoria de Vitória, a cidade de Cachoeiro de Itapemirim passou a ser capital regional, pelo poder de influência que tem com os municípios vizinho. Na categoria centro regional A aparecem Linhares, São Mateus e Colatina. Abaixo dela, como centro regional B, estão Aracruz, Nova Venécia e Guarapari", explicou. 

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