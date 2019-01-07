Economia: PIB deste ano deve crescer 2,53% e inflação fica estável

Divulgado nesta segunda-feira (07), o primeiro Boletim Focus do Banco Central de 2019 projeta a inflação anual oficial do país – medida pelo IPCA - em 4,01% e o câmbio em R$ 3,80. Já as expectativas de crescimento econômico, o PIB, tiveram ligeira redução: de 2,55% para 2,53%.

Para o economista e professor Gilberto Braga, em entrevista à Rádio CBN Vitória, a divulgação dos resultados já sinalizam para um comportamento do mercado financeiro ao longo deste ano.

"O boletim do Banco Central é feito por uma seleção de economistas focados na macroeconomia. A previsão do PIB para o ano é de crescimento de 2,53% - que é praticamente o dobro do que se projeta para o número fechado de 2018", frisa.

"A previsão da Focus já sinaliza as primeiras intenções do novo governo avaliadas pelo mercado. Isso se refletiu no pequeno ajuste basicamente com relação à projeção do PIB para 2019, que baixou de 2.55% para 2,53% e na taxa de Selic, cuja previsão era sair de 6,5% para 7,13% e caiu pra 7%”, explica.

O economista lembra que o governo tem um período de 100 dias, o primeiros da administração, para tocar as reformas e ajustes na economia que são necessários para dar sustentação ao desejado crescimento, como por exemplo, a reforma da previdência e destravar o crédito.

"A retomada da criação de empregos também é muito esperada. Mas o surgimento das novas vagas não acompanha os índices de aquecimento da economia. É o último indicador que volta a apresentar redução".

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