Economia linguística: como as expressões populares mudam com o tempo?

Atire a primeira pedra quem nunca errou uma letra de música! Ou, então, tinha certeza que uma expressão popular era dita de uma forma, quando na verdade era de outra! Mas... não adianta chorar "sobre" o leite derramado! O que antes era de um jeito pode acabar mudando e tendo outro significado, assim como é com as expressões populares. Em entrevista à CBN Vitória, o professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Doutor em Linguística, Roberto Perobelli, explica como a economia linguística fez com que os ditos fossem se adaptando e mudando seus significados com o tempo. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Professor Roberto Perobelli - 18-05-24.mp3
DITADOS POPULARES
01
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- Como é falado: “Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão”
- O original é: “Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão”
- Como é falado: “Cuspido e escarrado”
- O original é: “Esculpido em carrara” (carrara é um mármore)
- Como é falado: “Quem não tem cão, caça com gato”
- O original é: “Quem não tem cão, caça como gato” (felinos caçam sozinho)
- Como é falado: “Quem tem boca vai a Roma”
- O original é: “Quem tem boca vaia Roma”
- Como é falado: “Esse menino não para quieto, parece que tem bicho carpinteiro”
- O original é: “Esse menino não para quieto, parece que tem bicho no corpo inteiro”
- Como é falado: “Cor de burro quando foge”
- O original é: “Corro de burro quando foge”
- Como é falado: “Quem pariu Mateus que balance”
- O original é: “Quem pariu os maus teus que balance”
- Como é falado: “Mal e porcamente”
- O original é: “Mal e parcamente”
- Como é falado: “São ossos do ofício”
- O original é: “São ócios do ofício”
- Como é falado: “Hoje é domingo, pé de cachimbo”
- O original é: “Hoje é domingo, pede cachimbo” (fumar cachimbo era uma forma de relaxar)
- Como é falado: “Enfiou o pé na jaca”
- O original é: “Enfiou o pé no jacá” (antigamente, mercadorias eram vendidas em jacás, cestos de taquara trançados. Pessoas bebiam demais e acabavam enfiando o pé dentro dos cestos)
- Como é falado: “Água mole em pedra dura, tanto bate até que cura”
- O original é: “Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”
- Como é falado: “Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar”
- O original é: “Se essa rua fosse minha, eu mandava ela brilhar”
- Como é falado: “Pé-de-moleque” (normalmente, o doce esfriava na janela e meninos ‘roubavam’ pedaços)
- O original é: “Pede moleque!” (a cozinheiras gritavam para eles pedirem o doce)