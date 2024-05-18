Economia linguística: como as expressões populares mudam com o tempo?

Atire a primeira pedra quem nunca errou uma letra de música! Ou, então, tinha certeza que uma expressão popular era dita de uma forma, quando na verdade era de outra! Mas... não adianta chorar "sobre" o leite derramado! O que antes era de um jeito pode acabar mudando e tendo outro significado, assim como é com as expressões populares. Em entrevista à CBN Vitória, o professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Doutor em Linguística, Roberto Perobelli, explica como a economia linguística fez com que os ditos fossem se adaptando e mudando seus significados com o tempo. Ouça a conversa completa!