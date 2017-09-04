Economia criativa tem despertado micro e pequenos empreendedores

Os efeitos da recessão econômica enfrentada pelo país, nos últimos meses, tendo como efeito o desemprego, por exemplo, passou a despertar o desejo - e necessidade - de muitos brasileiros a apostarem no mercado das micro e pequenas empresas. Nesse cenário, a chamada economia criativa tem sido uma alternativa muito utilizada, inclusive, por capixabas, para garantir o sustento e a renda das famílias. Para detalhar um pouco mais sobre esse cenário convidamos o Diretor técnico do Sebrae-ES, Benildo Denadai, para tratar do assunto. Acompanhe!