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Economia criativa tem despertado micro e pequenos empreendedores

A chamada economia criativa tem sido uma alternativa muito utilizada, inclusive, por capixabas, para garantir o sustento e a renda das famílias

Publicado em 04 de Setembro de 2017 às 20:43

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 set 2017 às 20:43
Os efeitos da recessão econômica enfrentada pelo país, nos últimos meses, tendo como efeito o desemprego, por exemplo, passou a despertar o desejo - e necessidade - de muitos brasileiros a apostarem no mercado das micro e pequenas empresas. Nesse cenário, a chamada economia criativa tem sido uma alternativa muito utilizada, inclusive, por capixabas, para garantir o sustento e a renda das famílias. Para detalhar um pouco mais sobre esse cenário convidamos o Diretor técnico do Sebrae-ES, Benildo Denadai, para tratar do assunto. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - Benildo Denadai - 04-09-17.mp3

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