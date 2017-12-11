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Eco 101 libera primeiros 2,5 km de duplicação

São 2,5 quilômetros entre os km 363 e 366 da rodovia, em Anchieta, no sul do Estado

Publicado em 11 de Dezembro de 2017 às 18:15

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 dez 2017 às 18:15
A Eco 101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, entrega nesta segunda-feira (11) o primeiro trecho duplicado do total de 460 quilômetros sob sua responsabilidade no Espírito Santo. Serão 2,5 quilômetros entre os km 363 e 366 da rodovia, em Anchieta, no sul do Estado. Os próximos trechos a serem entregues são João Neiva e Ibiraçu. Sendo que a previsão é o fim do primeiro semestre de 2018. Nesta edição do CBN Cotidiano, o gerente responsável pelas obras de duplicação da Eco 101, Luis Salvador, traz detalhes do calendário. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Salvador - 11-12-17.mp3

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