Eco 101 libera primeiros 2,5 km de duplicação

A Eco 101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, entrega nesta segunda-feira (11) o primeiro trecho duplicado do total de 460 quilômetros sob sua responsabilidade no Espírito Santo. Serão 2,5 quilômetros entre os km 363 e 366 da rodovia, em Anchieta, no sul do Estado. Os próximos trechos a serem entregues são João Neiva e Ibiraçu. Sendo que a previsão é o fim do primeiro semestre de 2018. Nesta edição do CBN Cotidiano, o gerente responsável pelas obras de duplicação da Eco 101, Luis Salvador, traz detalhes do calendário. Confira!