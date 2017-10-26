Eco 101 anuncia retomada de obras na BR-101, em seis cidades do ES

A concessionária Eco 101, que administra a rodovia BR-101, anunciou a retomada das obras na via no trecho de seis municípios e o investimento de R$ 310 milhões até dezembro de 2018. A empresa destacou ainda que está garantida a duplicação total da rodovia ao longo do contrato de concessão.
A expectativa é de que até o fim de 2018 sejam entregues cerca de 48 quilômetros duplicados. Quem detalha o cronograma, nesta edição do CBN Cotidiano, é Luis Salvador, gerente responsável pelas obras de duplicação da ECO 101. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Salvador - 26-10-17.mp3