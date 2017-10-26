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Eco 101 anuncia retomada de obras na BR-101, em seis cidades do ES

A expectativa é de que até o fim de 2018 sejam entregues cerca de 48 quilômetros duplicados

Publicado em 26 de Outubro de 2017 às 18:52

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 out 2017 às 18:52
A concessionária Eco 101, que administra a rodovia BR-101, anunciou a retomada das obras na via no trecho de seis municípios e o investimento de R$ 310 milhões até dezembro de 2018. A empresa destacou ainda que está garantida a duplicação total da rodovia ao longo do contrato de concessão.
A expectativa é de que até o fim de 2018 sejam entregues cerca de 48 quilômetros duplicados. Quem detalha o cronograma, nesta edição do CBN Cotidiano, é Luis Salvador, gerente responsável pelas obras de duplicação da ECO 101. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Salvador - 26-10-17.mp3
 

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