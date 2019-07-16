Eclipse lunar poderá ser acompanhado no céu capixaba

A partir das 17h13 desta terça-feira (16), os capixabas poderão contemplar um eclipse lunar parcial, que deve enfeitar o céu do Espírito Santo. O fenômeno ocorre quando o Sol, a Terra e Lua se alinham, e o planeta faz sombra sobre o satélite. O evento coincide com o aniversário de 50 anos de partida da missão Apolo 11, que levou humanos à Lua.
Porém, outro fenômeno pode atrapalhar a visualização do eclipse lunar. Isso porque uma frente fria chega ao Estado na tarde de hoje, trazendo a possibilidade de céu encoberto. Para dar mais detalhes sobre o eclipse, vamos conversar com Marcio Malacarne, coordenador do Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Márcio Malacarne - 16-07-19.mp3