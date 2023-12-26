É verão: dicas para economizar energia elétrica nos dias mais quentes!

Já estamos na temporada de verão 2023/2024. A expectativa, segundo os institutos de meteorologia, é de temperaturas acima da média para boa parte do país — consequência direta do fenômeno climático El Niño. Nesse cenário, o consumo de energia elétrica aumenta com uso mais frequente de aparelhos como ventilador e ar-condicionado. Mas, de forma prática, o que podemos fazer, no dia a dia de casa, para economizar energia? Em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro eletricista, Eduardo Altoé, assessor de Engenharia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), fala sobre o assunto!