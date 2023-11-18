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História e Cultura

"É uma viagem no tempo": Museu Solar Monjardim reabre após dois meses fechado

A visitação continua gratuita e o grande destaque é o retorno das visitas guiadas pelo espaço. Quem detalha as novidades é o assessor de comunicação André Sesquim

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 12:27

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

18 nov 2023 às 12:27
Museu Solar Monjardim
Museu Solar Monjardim Crédito: Fabio Vicentini
O Museu Solar Monjardim reabriu efetivamente suas portas ao público esta semana. Após dois meses, o grande destaque é o retorno das visitas guiadas pelo espaço, com monitores que podem acompanhar e interagir mais de perto com os visitantes num passeio histórico pelos séculos passados. A visitação continua gratuita e os horários são os habituais: de terça a sexta das 9h às 16h30, e aos sábados, domingos e feriados das 13h às 17h. Em entrevista à CBN Vitória, o assessor de comunicação do Museu Solar Monjardim, André Sesquim, detalha as novidades do retorno. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - ANDRE SESQUIM - 18-11-23

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