"É uma viagem no tempo": Museu Solar Monjardim reabre após dois meses fechado

O Museu Solar Monjardim reabriu efetivamente suas portas ao público esta semana. Após dois meses, o grande destaque é o retorno das visitas guiadas pelo espaço, com monitores que podem acompanhar e interagir mais de perto com os visitantes num passeio histórico pelos séculos passados. A visitação continua gratuita e os horários são os habituais: de terça a sexta das 9h às 16h30, e aos sábados, domingos e feriados das 13h às 17h. Em entrevista à CBN Vitória, o assessor de comunicação do Museu Solar Monjardim, André Sesquim, detalha as novidades do retorno. Ouça a conversa completa!