"É um estilo de vida": conheça os detalhes da única praia de naturismo do ES!

É em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, que fica localizada a única praia de naturismo registrada oficialmente do Estado! Com 200 metros de areia, o local recebe solteiros, casais e até famílias que queiram desfrutar desse estilo de vida. Basta atravessar o Rio Ipiranga de barco e, claro, seguir as regras do código de ética da Federação Brasileira de Naturismo.