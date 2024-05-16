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Norte do ES

"É um estilo de vida": conheça os detalhes da única praia de naturismo do ES!

Ouça a entrevista com Márcio Braga, idealizador da Praia de Naturismo de Barra Seca, em Linhares

Publicado em 16 de Maio de 2024 às 17:46

Publicado em 

16 mai 2024 às 17:46
Praia da Barra Seca, point dos naturistas no ES, a campeã de visualizações do fotógrafo Marcelo Moryan
Praia da Barra Seca, point dos naturistas no ES, a campeã de visualizações do fotógrafo Marcelo Moryan Crédito: Marcelo Moryan
É em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, que fica localizada a única praia de naturismo registrada oficialmente do Estado!  Com 200 metros de areia, o local recebe solteiros, casais e até famílias que queiram desfrutar desse estilo de vida. Basta atravessar o Rio Ipiranga de barco e, claro, seguir as regras do código de ética da Federação Brasileira de Naturismo. 
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o fundador da praia de naturismo de Barra Seca, Márcio Braga, conta como a ideia surgiu e o que é necessário para visitá-la. "É um estilo de vida", compartilhou. Ouça a conversa completa!
Para mais informações, basta entrar em contato pelas redes sociais: @barrasecaoficial.
Entrevista Mário Bonella - Márcio Braga - 16-05-24

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