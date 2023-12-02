“É um emblema da minha coragem”: capixaba é finalista no prêmio Jabuti

Foi se inspirando em tudo o que já leu em obras literárias e tudo o que já viveu como mulher que Junia Zaidan escreve seu primeiro livro: Guia Anônima, editora Cousa. A publicação reúne diferentes personagens anônimas em 17 contos que tratam de questões psicológicas, sociais, materiais e políticas. A coragem de reunir vivências e reflexões tão pessoais teve como resultado uma indicação ao maior prêmio literário do Brasil: o Prêmio Jabuti. “É um emblema da minha coragem”, destaca.
A obra é a estreia de Junia no mundo literário e ela é a única capixaba entre os cinco finalistas na categoria Conto da 65ª edição do Prêmio Jabuti. Em entrevista à CBN Vitória, a professora do Departamento de Línguas e Letras da UFES Junia Zaidan conta como foi escrever e publicar seu primeiro livro em um momento conturbado de sua vida pessoal e como se sente ao representar o Espírito Santo na competição. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - JUNIA ZAIDAN - 02-12-23