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Procedimento inédito

"É um avanço extraordinário", diz cirurgião sobre transplante de coração de porco para humano

O entrevistado é o médico cirurgião cardiotorácico Paulo Pêgo Fernandes

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 12:18

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

19 jan 2022 às 12:18
Cirurgia
Cirurgia Crédito: Pexels
Uma cirurgia inédita feita nos Estados Unidos promete revolucionar os transplantes de órgãos. Um americano de 57 anos recebeu o coração de um porco. O procedimento foi realizado por cirurgiões do Centro Médico da Universidade de Maryland (EUA) e o receptor, que estava com insuficiência cardíaca terminal, está vivo. O caso é emblemático devido à complexidade do coração. Em entrevista à CBN Vitória, médico cirurgião cardiotorácico Paulo Pêgo Fernandes, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), avaliou a cirurgia como "um avanço extraordinário" que pode abrir um leque de possibilidades para milhões de pessoas no mundo. Ouça a entrevista completa:
Patricia Vallim entrevista Paulo Pêgo Fernandes - 19/01/2022

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