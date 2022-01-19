"É um avanço extraordinário", diz cirurgião sobre transplante de coração de porco para humano

Uma cirurgia inédita feita nos Estados Unidos promete revolucionar os transplantes de órgãos. Um americano de 57 anos recebeu o coração de um porco. O procedimento foi realizado por cirurgiões do Centro Médico da Universidade de Maryland (EUA) e o receptor, que estava com insuficiência cardíaca terminal, está vivo. O caso é emblemático devido à complexidade do coração. Em entrevista à CBN Vitória, médico cirurgião cardiotorácico Paulo Pêgo Fernandes, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), avaliou a cirurgia como "um avanço extraordinário" que pode abrir um leque de possibilidades para milhões de pessoas no mundo. Ouça a entrevista completa: