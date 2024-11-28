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Cultura

'É um ato de celebração do teatro', diz Júlia Lemmertz sobre peça que estreia no Espírito Santo

Ao lado de Cláudia Abreu, Deborah Evelyn e outros grandes nomes da televisão brasileira, atriz estrela espetáculo que desembarca em Vila Velha nesta sexta (29)

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 18:25

Diony Silva

Diony Silva

Publicado em 

28 nov 2024 às 18:25
Espetáculo Os Mambembeses acontece nesta sexta (29) e sábado (30) em Vila Velha
Espetáculo Os Mambembeses acontece nesta sexta (29) e sábado (30) em Vila Velha Crédito: Rprodução/Instagram/@osmambembesespetaculo/boboxproducoes
Nesta sexta (29) e sábado (30), Vila Velha recebe um elenco de peso para duas apresentações do espetáculo “Os Mambembes”. Grandes nomes da televisão brasileira, Cláudia Abreu, Deborah Evelyn, Julia Lemmertz, Leandro Santanna, Orã Figueiredo e Paulo Betti transformarão o Parque da Prainha em teatro, com sessões gratuitas, às 19h30. Em entrevista à CBN Vitória, as atrizes Cláudia Abreu, Deborah Evelyn e Júlia Lemmertz contam detalhes da peça. 'É um ato de celebração do teatro', diz Júlia. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Diony Silva - Cláudia Abreu, Deborah Evelyn e Júlia Lemmertz - 28-11-24

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