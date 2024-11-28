'É um ato de celebração do teatro', diz Júlia Lemmertz sobre peça que estreia no Espírito Santo

Nesta sexta (29) e sábado (30), Vila Velha recebe um elenco de peso para duas apresentações do espetáculo “Os Mambembes”. Grandes nomes da televisão brasileira, Cláudia Abreu, Deborah Evelyn, Julia Lemmertz, Leandro Santanna, Orã Figueiredo e Paulo Betti transformarão o Parque da Prainha em teatro, com sessões gratuitas, às 19h30. Em entrevista à CBN Vitória, as atrizes Cláudia Abreu, Deborah Evelyn e Júlia Lemmertz contam detalhes da peça. 'É um ato de celebração do teatro', diz Júlia. Ouça a conversa completa!