É seguro voar de balão? O que garante segurança? Especialista tira as dúvidas!

Um balão de passeio precisou pousar em uma área de mata em Pancas, no Espírito Santo, no último mês. Apesar do imprevisto, o passeio terminou sem nenhum ferido. O caso aconteceu um dia após a queda de um balão que causou a morte de oito pessoas em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, e uma semana depois do acidente que matou uma mulher na zona rural de Capela do Alto, interior de São Paulo. Afinal, em meio ao registro de acidentes e pousos forçados, vem o questionamento: é seguro voar de balão? Quais os riscos da atividade? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor Técnico dos Eventos de Balonismo no Espírito Santo, Ricardo Lima, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!