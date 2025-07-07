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Entrevista

É seguro voar de balão? O que garante segurança? Especialista tira as dúvidas!

Ouça as orientações do diretor Técnico dos Eventos de Balonismo no Espírito Santo, Ricardo Lima

Publicado em 07 de Julho de 2025 às 19:41

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

07 jul 2025 às 19:41
Apesar de baixo, risco de morte em balão é maior que em avião e elevador
Crédito: kjzmarketing/Pixabay
Um balão de passeio precisou pousar em uma área de mata em Pancas, no Espírito Santo, no último mês. Apesar do imprevisto, o passeio terminou sem nenhum ferido. O caso aconteceu um dia após a queda de um balão que causou a morte de oito pessoas em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, e uma semana depois do acidente que matou uma mulher na zona rural de Capela do Alto, interior de São Paulo. Afinal, em meio ao registro de acidentes e pousos forçados, vem o questionamento: é seguro voar de balão? Quais os riscos da atividade? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor Técnico dos Eventos de Balonismo no Espírito Santo, Ricardo Lima, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Ricardo Lima - 07-07-25

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