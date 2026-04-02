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Cultura

“É Quase Verdade!”: filme capixaba selecionado pela Globo estreia na TV Gazeta

Ouça entrevista com o diretor da produção, Gustavo Moraes

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 abr 2026 às 11:40
Bastidores da gravação do filme
Bastidores da gravação do filme "É Quase Verdade" Crédito: Acervo produtora 55 / Divulgação
O Espírito Santo ganha destaque na produção audiovisual nacional com a estreia de “É Quase Verdade”, primeiro telefilme regional da Globo Filmes totalmente realizado no estado. Produzido pela produtora capixaba 55, com apoio da TV Gazeta, o filme será exibido no dia 4 de abril, neste sábado, às 15h30, para todo o território capixaba, dentro da programação da emissora. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da produção, Gustavo Moraes, fala sobre o trabalho. Ouça a conversa completa!
No interior capixaba, uma pequena mentira vira um grande acontecimento. Essa é a premissa de “É Quase Verdade”, uma comédia leve e divertida que mostra como uma simples postagem, aparentemente inofensiva, é capaz de virar a rotina da pacata e fictícia cidade de Pedra do Frade de cabeça para baixo. Com humor, ritmo e grandes interpretações de atores capixabas, “É Quase Verdade” brinca com um tema muito atual: a linha tênue entre verdade e mentira em tempos de redes sociais.
Na história, escrita por Dani Reule e Gustavo Moraes, a disputa por uma casa de família na praça principal da cidade envolvendo a artista plástica Janaína (Maria Fabiola) e o poderoso Coronel Sebastiano (José Augusto Loureiro) acaba desencadeando uma avalanche de versões, suposições e exageros. Em pouco tempo, ninguém mais sabe exatamente o que aconteceu de fato.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gustavo Moraes - 02-04-26.mp3

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