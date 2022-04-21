É possível reconhecer sinais de superinteligência?

Inteligência, cérebro Crédito: Freepik

Nos últimos dias foi destaque a notícia de que com apenas 5 anos de idade, Theo Costa Ribeiro é o mais novo membro do Mensa Internacional, uma sociedade seleta voltada para a associação de pessoas com QI acima da média, o que eles consideram que sejam cerca de 2% da população. O garoto é considerado o brasileiro mais jovem a fazer parte desta comunidade. Para fazer parte, é preciso passar por rigorosos testes de inteligência em diversas áreas. O menino fez uma bateria de exames e obteve 146 pontos e marcou 99,8 de percentil no teste que realizou, o que o classifica, conforme a métrica usada pela entidade, como “gênio”. O assunto lança luz sobre a seguinte questão: como reconhecer os sinais de superinteligência? Em entrevista à CBN Vitória, o vice-presidente da Associação Mensa Brasil, Cadu Fonseca, fala sobre o assunto!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Cadu Fonseca - 21-04-22

Como reconhecer os sinais de superinteligência?

Reconhecer as altas habilidades, tanto em crianças, quanto em adultos, pode ser um desafio para pais, professores, amigos e colegas de trabalho. A Associação explicou que para os adultos, descobrir se você possui alto QI pode contribuir para ampliar sua rede de contatos e se envolver mais ativamente em iniciativas em prol das altas habilidades/superdotação. Já para as crianças e jovens, essa descoberta pode fazer uma enorme diferença em todos os aspectos da vida, principalmente durante a formação socioeducacional, com reflexos profundos na vida pessoal e profissional.

Além disso, que o primeiro passo para reconhecer sinais de altas habilidades é respeitar as características individuais da pessoa e que Indivíduos com alto QI compartilham alguns traços recorrentes, que podem servir de pistas. Ainda de acordo com a Mensa Brasil, a inteligência é inerente à pessoa, mas o ambiente externo no qual ela está inserida também exerce influência no desenvolvimento deste potencial. Além disso, a inteligência não está restrita ao desempenho escolar ou acadêmico. Essas capacidades se expandem para outras áreas da vida, como atividades artísticas, esportivas, profissionais, idiomas, entre outras.

O conceito das altas habilidades ainda traz muitas discussões. De acordo com a definição mais atual, a pessoa que apresenta altas habilidades tem um desempenho superior em comparação aos seus pares, em uma ou mais áreas do conhecimento. Essas habilidades podem englobar a capacidade intelectual em geral, a aptidão acadêmica, a criatividade, a capacidade de liderança, os talentos artísticos e esportivos, entre outros.

Cinco sinais de superinteligência

1. Raciocínio rápido para resolver problemas

2. Boa memória de longo prazo: capta as informações e as recupera com facilidade quando necessário (lembra-se de nomes ou rostos de pessoas que não vê há muito tempo, datas históricas, imagens, números etc.)

3. Boa memória operacional: capta e processa diferentes tipos de informações ao mesmo tempo

4. Consegue diferenciar sons e visualizar detalhes em imagens com muita facilidade

5. Rápida curva de aprendizado, apresentando habilidades avançadas para a sua idade cronológica: crianças que aprendem a ler aos 3 anos ou antes; crianças que conseguem compor uma música sem nunca ter estudado para isso etc