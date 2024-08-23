É possível que um morador seja expulso de seu apartamento? Especialista explica!

Na última semana, uma decisão da Justiça do Espírito Santo de expulsar e proibir um homem de 67 anos de frequentar o próprio apartamento repercutiu no noticiário local. O empresário, que morava em um prédio em Vitória, apresentava comportamento antissocial desde 2017, impossibilitando a convivência pacífica entre os condôminos. Com a decisão da justiça, o homem fica proibido de frequentar aquele condomínio. Para entender quais situações levam à expulsão de um condômino, a CBN Vitória conversa com o advogado especialista em Direito Imobiliário, Diovano Rosetti, que explica o que diz o Código Civil. Ouça a conversa completa!