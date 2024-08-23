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Direito

É possível que um morador seja expulso de seu apartamento? Especialista explica!

Ouça entrevista com o advogado especialista em Direito Imobiliário, Diovano Rosetti

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 11:09

Publicado em 

23 ago 2024 às 11:09
Justiça
Justiça, juiz, direito, advogado, martelo, livro Crédito: Pixabay
Na última semana, uma decisão da Justiça do Espírito Santo de expulsar e proibir um homem de 67 anos de frequentar o próprio apartamento repercutiu no noticiário local. O empresário, que morava em um prédio em Vitória, apresentava comportamento antissocial desde 2017, impossibilitando a convivência pacífica entre os condôminos. Com a decisão da justiça, o homem fica proibido de frequentar aquele condomínio. Para entender quais situações levam à expulsão de um condômino, a CBN Vitória conversa com o advogado especialista em Direito Imobiliário, Diovano Rosetti, que explica o que diz o Código Civil. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Diovano Rosetti - 23-08-24.mp3

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