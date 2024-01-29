É perigoso comer baiacu? Os riscos de ingerir o peixe!

Um homem de 46 anos morreu na manhã de sábado (27) após comer um peixe baiacu, em Aracruz, no Norte do Estado. A família de Magno Sérgio Gomes disse que a causa da morte foi envenenamento. Com a morte de Magno, algumas questões sobre se o peixe pode ser comestível ou não e como fazer isso, surgiram. Ele ingeriu o peixe no dia 23 de dezembro, foi levado ao hospital no mesmo dia ao passar mal e ficou internado por mais de um mês e faleceu neste sábado, dia 27 de janeiro. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o biólogo João Luiz Gasparini, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!