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Envenenamento

É perigoso comer baiacu? Os riscos de ingerir o peixe!

Magno Sérgio Gomes consumiu carne do peixe, ficou mais de um mês internado e acabou morrendo no sábado (27)

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 17:03

Publicado em 

29 jan 2024 às 17:03
Baiacu-pinima ou baiacuzinho é potencialmente mais perigosa e completamente desaconselhada para consumo
Baiacu-pinima ou baiacuzinho é potencialmente mais perigosa e completamente desaconselhada para consumo Crédito: Divulgação | João Luiz Gasparine
Um homem de 46 anos morreu na manhã de sábado (27) após comer um peixe baiacu, em Aracruz, no Norte do Estado. A família de Magno Sérgio Gomes disse que a causa da morte foi envenenamento. Com a morte de Magno, algumas questões sobre se o peixe pode ser comestível ou não e como fazer isso, surgiram. Ele ingeriu o peixe no dia 23 de dezembro, foi levado ao hospital no mesmo dia ao passar mal e ficou internado por mais de um mês e faleceu neste sábado, dia 27 de janeiro. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o biólogo João Luiz Gasparini, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - João Luiz Gasparini - 29-01-24

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