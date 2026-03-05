É obrigatório ter nova carteira de identidade em viagens? Polícia esclarece!

O novo modelo da Carteira Nacional de Identidade l Crédito: Divulgação

Nas últimas semanas, informações sobre a "suposta" obrigatoriedade da nova Carteira de Identidade Nacional, a CIN, para embarques de países do Mercosul circularam nas rede sociais. Mas vai o alerta! O Ministério da Gestão já informou, por exemplo, que não existe a obrigatoriedade de uso da CIN em viagens no momento. A legislação estabelece que a validade do antigo RG vai até 2032.

Por aqui, em relação à obrigatoriedade da CIN em Aeroportos, a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) esclarece que o que é exigido para embarque é a apresentação de documento oficial de identificação com foto. O RG no modelo antigo permanece válido até fevereiro de 2032 e, portanto, pode ser utilizado normalmente para embarques, desde que esteja em bom estado de conservação e com até dez anos de emissão do documento.

Em entrevista à CBN Vitória, o perito Norberto Cunha Louvem, coordenador dos Postos de Identificação da Polícia Científica (PCIES), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!