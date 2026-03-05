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Fato ou Fake?

É obrigatório ter nova carteira de identidade em viagens? Polícia esclarece!

Ouça detalhes na entrevista com o coordenador dos Postos de Identificação da Polícia Científica, Norberto Cunha

Publicado em 05 de Março de 2026 às 10:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 mar 2026 às 10:39
O novo modelo da Carteira Nacional de Identidade não terá campo sexo nem distinção de nome e nome social
O novo modelo da Carteira Nacional de Identidade l Crédito: Divulgação
Nas últimas semanas, informações sobre a "suposta" obrigatoriedade da nova Carteira de Identidade Nacional, a CIN, para embarques de países do Mercosul circularam nas rede sociais. Mas vai o alerta! O Ministério da Gestão já informou, por exemplo, que não existe a obrigatoriedade de uso da CIN em viagens no momento. A legislação estabelece que a validade do antigo RG vai até 2032.
Por aqui, em relação à obrigatoriedade da CIN em Aeroportos, a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) esclarece que o que é exigido para embarque é a apresentação de documento oficial de identificação com foto. O RG no modelo antigo permanece válido até fevereiro de 2032 e, portanto, pode ser utilizado normalmente para embarques, desde que esteja em bom estado de conservação e com até dez anos de emissão do documento.
Em entrevista à CBN Vitória, o perito Norberto Cunha Louvem, coordenador dos Postos de Identificação da Polícia Científica (PCIES), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Norberto Cunha Louvem - 05-03-26.mp3

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