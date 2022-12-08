'É muito fácil por aqui ter acesso à diversas culturas', relata capixaba que mora em Nova York

Um desbravador de cidades e culturas desde cedo! Essa é a definição de vida do capixaba Antonio Sergio Nogueira Neto, de 31 anos. Natural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, aos nove anos de idade ele se mudou e foi viver em Linhares. Aos 17, foi morar em Vitória e iniciar a faculdade de Design Gráfico (antes Desenho Industrial). Após juntar um dinheiro durante esse período, foi explorar a vida fora do país. Primeiro, em Barcelona, na Espanha, vivendo por lá cinco anos. Fez três pós-graduações. Em 2021, recebeu a proposta de um estúdio referência na sua área de atuação e foi morar em Nova York, nos Estados Unidos. Segurança e acesso a culturas diversas são alguns dos pontos de destaque na rotina em viver a vida no exterior. Por outro lado, ele comenta sentir saudades da família, amigos e da culinária brasileira. Ouça a conversa completa!