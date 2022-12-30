É mais fácil ser atingido por um raio do que ganhar na Mega-Sena

Sonho de milhões de brasileiros, a Mega da Virada sorteia no próximo dia 31, no sábado, o maior prêmio da história da loteria: R$ 500 milhões. O montante, que será entregue para um ou mais apostadores que acertarem os seis números sorteados (ou menos, já que essa é uma loteria que não acumula), já é o suficiente para mudar a vida de qualquer um. Mas para quem está de olho na Mega, saiba que a chance matemática de uma aposta simples de ganhar é de uma em cinquenta milhões, aproximadamente. É o que explica o matemático Diego Marques, professor da Universidade de Brasília. Ouça a conversa completa!