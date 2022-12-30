Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Matemático explica!

É mais fácil ser atingido por um raio do que ganhar na Mega-Sena

A probabilidade de acertar uma aposta simples na loteria seria, aproximadamente, uma em 50 milhões

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 17:52

Publicado em 

30 dez 2022 às 17:52
Loteria, Mega-Sena
Loteria, Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Sonho de milhões de brasileiros, a Mega da Virada sorteia no próximo dia 31, no sábado, o maior prêmio da história da loteria: R$ 500 milhões. O montante, que será entregue para um ou mais apostadores que acertarem os seis números sorteados (ou menos, já que essa é uma loteria que não acumula), já é o suficiente para mudar a vida de qualquer um. Mas para quem está de olho na Mega, saiba que a chance matemática de uma aposta simples de ganhar é de uma em cinquenta milhões, aproximadamente. É o que explica o matemático Diego Marques, professor da Universidade de Brasília. Ouça a conversa completa!
Professor de Matemática - 30-12-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

teste de duplicata
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados