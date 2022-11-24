É hoje! Brasil faz estreia na Copa do Mundo contra Sérvia

Agora é pra valer! O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 está marcado para esta quinta-feira (24), às 16h. A equipe adversária é conhecida por saber explorar o tamanho de seus jogadores — trata-se do time com a maior média de altura entre todas do Mundial. Em entrevista à CBN Vitória, o ex-goleiro e comentarista de esportes, Paulo Sérgio, aponta o que esperar da estreia. Ouça a conversa completa!