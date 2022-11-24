É hoje! Brasil faz estreia na Copa do Mundo contra Sérvia

Agora é pra valer! O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 está marcado para esta quinta-feira (24), às 16h. A equipe adversária é conhecida por saber explorar o tamanho de seus jogadores — trata-se do time com a maior média de altura entre todas do Mundial. Em entrevista à CBN Vitória, o ex-goleiro e comentarista de esportes, Paulo Sérgio, aponta o que esperar da estreia. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Sérgio - 24-11-22.mp3
Datas e horários dos jogos Brasil na Copa do Mundo 2022
- 24/11 (quinta-feira) - Brasil x Sérvia, 16h*, Estádio Lusail
- 28/11 (segunda-feira) - Brasil x Suíça, 13h*, Estádio 974
- 02/12 (sexta-feira) - Brasil x Camarões, 16h*, Estádio Lusail
*horários de Brasília.