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É hoje! Brasil faz estreia na Copa do Mundo contra Sérvia

Ouça a participação do comentarista Paulo Sergio

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 nov 2022 às 11:45
Aos 25 anos, Richarlison será o 4º capixaba a disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira
Aos 25 anos, Richarlison será o 4º capixaba a disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Agora é pra valer! O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 está marcado para esta quinta-feira (24), às 16h. A equipe adversária é conhecida por saber explorar o tamanho de seus jogadores — trata-se do time com a maior média de altura entre todas do Mundial. Em entrevista à CBN Vitória, o ex-goleiro e comentarista de esportes, Paulo Sérgio, aponta o que esperar da estreia. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Sérgio - 24-11-22.mp3
Datas e horários dos jogos Brasil na Copa do Mundo 2022
- 24/11 (quinta-feira) - Brasil x Sérvia, 16h*, Estádio Lusail
- 28/11 (segunda-feira) - Brasil x Suíça, 13h*, Estádio 974
- 02/12 (sexta-feira) - Brasil x Camarões, 16h*, Estádio Lusail
*horários de Brasília.

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