É do ES: os detalhes do primeiro veículo autônomo para operações logística do Brasil

galileu Crédito: Pix Fotografia

Inovação com DNA capixaba! O “Galileu”, primeiro veículo brasileiro autônomo cujo objetivo é tracionar cargas de altos volumes, é do Espírito Santo. O veículo possui nível quatro de automação, o mais próximo da robotização total e funciona com comandos e limites previamente definidos para a movimentação de cargas de volume acima de 80 toneladas em ambientes industriais. Baseado no intenso uso da digitalização e da robotização de processos, o Galileu é focado na automação de operações logísticas e irá atender todos os segmentos que a VIX Logística já atua, como siderurgia, florestal, papel e celulose, mineração, óleo e gás, setor automotivo, agronegócio dentre outros, com visão estratégica de futuro para expansão de novos negócios. Em entrevista à CBN Vitória, Patrícia Chieppe, CEO da VIX, fala sobre seu funcionamento!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Patrícia Chieppe - 27-07-22

- Os veículos autônomos utilizam computadores, receptores de GPS, dispositivos de rede wireless com acesso a sensores localizados no próprio veículo, acesso à internet e ferramentas de georreferenciamento. Além disso, o Big Data por trás da movimentação desses veículos vai além dos dados gerados pelo próprio equipamento, pois o espaço físico ao redor também produz dados sobre os lugares por onde ele se desloca.