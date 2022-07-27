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Inovação

É do ES: os detalhes do primeiro veículo autônomo para operações logística do Brasil

Conheça “Galileu”, primeiro veículo brasileiro autônomo cujo objetivo é tracionar cargas de altos volumes

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 jul 2022 às 11:46
galileu
galileu Crédito: Pix Fotografia
Inovação com DNA capixaba! O “Galileu”, primeiro veículo brasileiro autônomo cujo objetivo é tracionar cargas de altos volumes, é do Espírito Santo. O veículo possui nível quatro de automação, o mais próximo da robotização total e funciona com comandos e limites previamente definidos para a movimentação de cargas de volume acima de 80 toneladas em ambientes industriais. Baseado no intenso uso da digitalização e da robotização de processos, o Galileu é focado na automação de operações logísticas e irá atender todos os segmentos que a VIX Logística já atua, como siderurgia, florestal, papel e celulose, mineração, óleo e gás, setor automotivo, agronegócio dentre outros, com visão estratégica de futuro para expansão de novos negócios. Em entrevista à CBN Vitória, Patrícia Chieppe, CEO da VIX, fala sobre seu funcionamento!
Entrevista Fernanda Queiroz - Patrícia Chieppe - 27-07-22
- Os veículos autônomos utilizam computadores, receptores de GPS, dispositivos de rede wireless com acesso a sensores localizados no próprio veículo, acesso à internet e ferramentas de georreferenciamento. Além disso, o Big Data por trás da movimentação desses veículos vai além dos dados gerados pelo próprio equipamento, pois o espaço físico ao redor também produz dados sobre os lugares por onde ele se desloca.
- O equipamento é configurado para receber as diretrizes através de um notebook, tablet ou celular, onde é possível conferir, em tempo real, o posicionamento do equipamento ao longo da rota, se está navegando corretamente, se detectou algum obstáculo pelos scanners, dentre outras funcionalidades. Dispõe de recursos que prezam, primeiramente, pela segurança do equipamento, do ambiente e das pessoas que circulam próximo ao local onde opera. Tudo isso através de scanners a laser (Lidar), que monitoram e reportam para o sistema de controle a necessidade de parada e operam, em redundância, monitorando a frente e as laterais do equipamento, varrendo o plano de forma horizontal e também verticalmente.

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