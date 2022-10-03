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ES no 2º Turno

“É Davi contra Golias”, diz Manato sobre o 2° turno

Candidato ao governo do Estado disputará o cargo com Casagrande (PSB) e usa metáfora para exemplificar as diferenças de recursos

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 12:22

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 out 2022 às 12:22
Filiação ao PL e lançamento da pré-candidatura de Manato ao governo do Estado
Filiação ao PL e lançamento da pré-candidatura de Manato ao governo do Estado Crédito: Iara Diniz
Carlos Manato (PL) afirmou que já sabia que iria para o 2º turno, mesmo não tendo todos os recursos de seu adversário Renato Casagrande (PSB): “É Davi contra Golias”, disse. Ele diz que é sempre um otimista e acredita na vitória. Manato já tem como aliados o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), Aridelmo Teixeira (Novo) e diz que Audifax Barcelos (Rede) é seu amigo próximo e que, fora questões partidárias, também dará apoio. Acompanhe!
Entrevista - Patrícia Vallim - Carlos Manato - 03-10-22

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