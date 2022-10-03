“É Davi contra Golias”, diz Manato sobre o 2° turno

Carlos Manato (PL) afirmou que já sabia que iria para o 2º turno, mesmo não tendo todos os recursos de seu adversário Renato Casagrande (PSB): “É Davi contra Golias”, disse. Ele diz que é sempre um otimista e acredita na vitória. Manato já tem como aliados o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), Aridelmo Teixeira (Novo) e diz que Audifax Barcelos (Rede) é seu amigo próximo e que, fora questões partidárias, também dará apoio. Acompanhe!