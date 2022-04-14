E como é a sua? Conheça a história que envolve a torta capixaba

A Semana Santa é marcada pelo consumo de pratos com peixe e frutos do mar, de acordo com a tradição Católica. No Espírito Santo, é costume saborear a torta capixaba durante esse período, principalmente na Sexta-feira da Paixão. Há torta feita com ingredientes como cebola, alho, azeite, azeitona, limão, coentro, colorau, cebolinha verde, tomate, palmito natural, siri desfiado, camarão... E de onde vem essa tradição no Estado? Em entrevista à CBN Vitória, a historiadora e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Patrícia Merlo, fala sobre o assunto.