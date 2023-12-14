“É a Vila Velha dos Estados Unidos”, diz capixaba que mora em San Diego

Moradora de Vila Velha desde os três anos de idade, Lorena Chaves decidiu se mudar para os Estados Unidos, em 2017, para estudar inglês. O que era para ser uma experiência de apenas três meses acabou se tornando uma nova vida. Hoje, aos 40 anos, a canela-verde de coração mora em San Diego e é personal shopper.
Saiba mais sobre a vida em terras norte-americanas nesta edição de “Capixabas Pelo Mundo”. “É a Vila Velha dos Estados Unidos”, compartilhou Lorena. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 14-12-23