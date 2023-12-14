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Capixabas Pelo Mundo

“É a Vila Velha dos Estados Unidos”, diz capixaba que mora em San Diego

Conheça a história de Lorena Chaves de Oliveira

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 18:25

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

14 dez 2023 às 18:25
Lorena Chaves saiu de Vila Velha para morar nos Estados Unidos da América
Lorena Chaves saiu de Vila Velha para morar nos Estados Unidos da América Crédito: Arquivo Pessoal
Moradora de Vila Velha desde os três anos de idade, Lorena Chaves decidiu se mudar para os Estados Unidos, em 2017, para estudar inglês. O que era para ser uma experiência de apenas três meses acabou se tornando uma nova vida. Hoje, aos 40 anos, a canela-verde de coração mora em San Diego e é personal shopper.
Saiba mais sobre a vida em terras norte-americanas nesta edição de “Capixabas Pelo Mundo”. “É a Vila Velha dos Estados Unidos”, compartilhou Lorena. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 14-12-23

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