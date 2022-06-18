É a raça que determina a agressividade de um cão?

Um homem foi atacado recentemente por um pitbull em Linhares, Norte do Espírito Santo. Ele caminhava pela rua com o seu cachorro, um filhote de dez meses da raça pastor-alemão, quando um outro cão, da raça pitbull, rompeu uma tela de proteção que cercava casa do tutor dele e atacou o pedestre. O pitbull, abreviação de "American Pit Bull Terrier", é uma raça de cães oriunda dos Estados Unidos. Eles são julgados como agressivos. Em entrevista à CBN Vitória, a médica veterinária Mariana Arnone, responsável pelo Setor de Internação do Hospital de Medicina Veterinária da Universidade Vila Velha (UVV), explica se é a raça que determina agressividade de um cão. Ouça!