"Duramente atingido", turismo capixaba encara desafios para 2021

O Espírito Santo registrou retração acumulada no setor do turismo, tanto em relação ao volume de atividades turísticas quanto em relação à receita, segundo o Boletim Economia do Turismo no Espírito Santo, do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e Secretaria de Estado do Turismo (SETUR-ES). Só no segundo trimestre de 2020, por conta da pandemia, o setor chegou a encolher 60% no Estado. Com a covid-19 estendendo-se também para 2021, permanecem os desafios do turismo para a retomada. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Turismo do Espírito Santo, Dorval Uliana, apontou como o turismo capixaba vai se reinventar para sobreviver ao coronavírus. Ouça!
Entrevista - Patricia Vallim - Dorval Uliana - 15.34s - 02-01-21
"O setor foi duramente atingido e continua sendo, quando estamos acompanhando o que se chama de segunda onda. O setor vê sua perspectiva de maior faturamento na estação [verão] não se concretizar com isso", explicou.
"Mesmo assim, o Espírito Santo tem a quarta menor queda nos números no setor do turismo pelo IBGE, porém tivemos impactos com comprometimento do segmento de turismo de negócios e no setor aéreo, com a baixa na movimentação do aeroporto, além dos hotéis, bares e restaurantes", analisa.