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Duplicação de trecho entre Viana e Guarapari começa segunda (14)

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 18:51

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 mai 2018 às 18:51
A duplicação do trecho de 30 quilômetros da rodovia BR-101, localizado entre Viana ao trevo de Guarapari será iniciada na segunda-feira (14). A expectativa de duração das obras neste trecho é de 14 meses. Segundo o gerente de engenharia responsável pela obra, Rodrigo Cosentino, com a duplicação deste trecho a concessionária construirá três novas interseções.
A primeira delas será próxima ao posto da PRF em Viana, local que faz a interseção entre as duas principais rodovias que cortam o Espírito Santo, a BR 262 e a BR 101. Com a nova interseção em desnível, os veículos não precisarão mais parar para seguir viagem no sentido Vitória, Guarapari ou Belo Horizonte. Outro viaduto será construído no distrito de Amarelos, próximo a rodovia ES-388, e o terceiro deste trecho será em Guarapari, na principal entrada da cidade pela BR 101. Saiba mais detalhes sobre o tema nesta edição do CBN Cotidiano!
Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Cozentino - 11-05-18.mp3

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