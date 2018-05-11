Duplicação de trecho entre Viana e Guarapari começa segunda (14)

A duplicação do trecho de 30 quilômetros da rodovia BR-101, localizado entre Viana ao trevo de Guarapari será iniciada na segunda-feira (14). A expectativa de duração das obras neste trecho é de 14 meses. Segundo o gerente de engenharia responsável pela obra, Rodrigo Cosentino, com a duplicação deste trecho a concessionária construirá três novas interseções.

A primeira delas será próxima ao posto da PRF em Viana, local que faz a interseção entre as duas principais rodovias que cortam o Espírito Santo, a BR 262 e a BR 101. Com a nova interseção em desnível, os veículos não precisarão mais parar para seguir viagem no sentido Vitória, Guarapari ou Belo Horizonte. Outro viaduto será construído no distrito de Amarelos, próximo a rodovia ES-388, e o terceiro deste trecho será em Guarapari, na principal entrada da cidade pela BR 101. Saiba mais detalhes sobre o tema nesta edição do CBN Cotidiano!