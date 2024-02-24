Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Dublador do "Homem de Ferro" fala das alegrias e desafios da profissão
Talento!

Dublador do "Homem de Ferro" fala das alegrias e desafios da profissão

Marco Ribeiro estará no ES para participar do Geek Universe Heróis & Vilões, no domingo (25), no Shopping Moxuara

Publicado em 24 de Fevereiro de 2024 às 12:16

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

24 fev 2024 às 12:16
Marcos Ribeiro, ator e dublador
Marcos Ribeiro, ator e dublador Crédito: Internet/Montagem
Quem nunca riu de uma piada em um filme que só foi engraçada porque foi contada em português? Ou viu um ator internacional e logo pensou na voz "brasileira" dele? Ou, então, percebeu que a voz de um personagem é parecida com a de outro? É este o poder da dublagem: aproximar o público da produção e permitir que a história faça sentido em uma língua que não seja a original. Neste final de semana, fãs da dublagem brasileira poderão entender um pouco mais de como é o processo de dublagem com o dublador Marco Ribeiro, que chega ao Espírito Santo para um evento geek. Em entrevista à CBN Vitória, a voz do Homem de Ferro, Woody e Máskara conta um pouco da sua trajetória nos seus mais de 30 anos de carreira. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Marco Ribeiro - 24-02-24
SERVIÇO:
Geek Universe Heróis & Vilões
  • Data: 23 a 25 de fevereiro
  • Horário: das 14h às 22 horas
  • Local: na varanda do Shopping Moxuara no piso L4
ATRAÇÕES:
Sexta-feira (23)
  • Just Dance das 14h às 15h30
  • Random Play Dance das 15h30 às 17h30
  • Ensaio Cosplay das 17h30 às 18h30
  • Just Dance das 18h30 às 20h
  • Quiz + interação no palco das 20h às 21h
  • Karaokê das 21h às 22h
Sábado (24)
  • Just Dance 14h às 14h30
  • Kpop 14h30 às 16h
  • Hulk Booster das 16h às 16h30
  • Bate-papo com artistas capixabas e criadores de conteúdo das 16h30 às 17h
  • Cosplay das17h às 18h
  • Karaokê das 18h às 19h
  • Just Dance das 19h às 19h30
  • Banda Lady Seel das 19h30 às 21h
  • Just Dance das 21h às 22h
Domingo (25)
  • Just Dance das 14h às 15h
  • Artistas capixabas das 15h às 15h30
  • Bate-papo com Marco Ribeiro - dublador, locutor e palestrante das 15h30 às 16h30
  • Cosplay das 17h às 19h
  • Just Dance das 19h às 19h30
  • Show da Akaband das 19h30 às 21h
  • Karaokê e Just Dance das 21h às 22h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados