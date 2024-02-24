Dublador do "Homem de Ferro" fala das alegrias e desafios da profissão

Quem nunca riu de uma piada em um filme que só foi engraçada porque foi contada em português? Ou viu um ator internacional e logo pensou na voz "brasileira" dele? Ou, então, percebeu que a voz de um personagem é parecida com a de outro? É este o poder da dublagem: aproximar o público da produção e permitir que a história faça sentido em uma língua que não seja a original. Neste final de semana, fãs da dublagem brasileira poderão entender um pouco mais de como é o processo de dublagem com o dublador Marco Ribeiro, que chega ao Espírito Santo para um evento geek. Em entrevista à CBN Vitória, a voz do Homem de Ferro, Woody e Máskara conta um pouco da sua trajetória nos seus mais de 30 anos de carreira. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Marco Ribeiro - 24-02-24
SERVIÇO:
Geek Universe Heróis & Vilões
Sexta-feira (23)
Geek Universe Heróis & Vilões
- Data: 23 a 25 de fevereiro
- Horário: das 14h às 22 horas
- Local: na varanda do Shopping Moxuara no piso L4
Sexta-feira (23)
- Just Dance das 14h às 15h30
- Random Play Dance das 15h30 às 17h30
- Ensaio Cosplay das 17h30 às 18h30
- Just Dance das 18h30 às 20h
- Quiz + interação no palco das 20h às 21h
- Karaokê das 21h às 22h
- Just Dance 14h às 14h30
- Kpop 14h30 às 16h
- Hulk Booster das 16h às 16h30
- Bate-papo com artistas capixabas e criadores de conteúdo das 16h30 às 17h
- Cosplay das17h às 18h
- Karaokê das 18h às 19h
- Just Dance das 19h às 19h30
- Banda Lady Seel das 19h30 às 21h
- Just Dance das 21h às 22h
- Just Dance das 14h às 15h
- Artistas capixabas das 15h às 15h30
- Bate-papo com Marco Ribeiro - dublador, locutor e palestrante das 15h30 às 16h30
- Cosplay das 17h às 19h
- Just Dance das 19h às 19h30
- Show da Akaband das 19h30 às 21h
- Karaokê e Just Dance das 21h às 22h