Duas operação estão programadas: para os desfiles no Sambão e para o Carnaval oficial; conheça os detalhes

Durante o mês de fevereiro, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) promoverá duas operações para garantir a segurança dos carnavalescos envolvidos nas comemorações do carnaval capixaba. A primeira será a Operação Desfile das Escolas de Samba , marcada para ocorrer entre os dias 2 e 4. Mais de 1.200 agentes estarão na região do Sambão do Povo, em Mário Cypreste, para garantir o bem-estar dos desfilantes e foliões. Já na Operação Carnaval 2024 , marcada para o feriado oficial, entre os dias 9 e 13, mais de 11 mil agentes das forças armadas estarão em todo o Estado garantindo a segurança dos capixabas. Em entrevista à CBN Vitória, o Subsecretário de Integração Institucional da Sesp, coronel Márcio Celante, detalha as duas operações. Ouça a conversa completa!