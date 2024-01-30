Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Duas operação estão programadas: para os desfiles no Sambão e para o Carnaval oficial; conheça os detalhes
Segurança no Carnaval 2024

Duas operação estão programadas: para os desfiles no Sambão e para o Carnaval oficial; conheça os detalhes

Acompanhe com o Subsecretário de Integração Institucional da Sesp, coronel Márcio Celante

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 10:46

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 jan 2024 às 10:46
Feriadão de carnaval: Polícia Militar (PM) vistoriou mais de 70 estabelecimentos na Grande Vitória nas primeiras 24h de folia na Grande Vitória
Feriadão de carnaval com reforço policial Crédito: PMES/Divulgação
Durante o mês de fevereiro, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) promoverá duas operações para garantir a segurança dos carnavalescos envolvidos nas comemorações do carnaval capixaba. A primeira será a Operação Desfile das Escolas de Samba, marcada para ocorrer entre os dias 2 e 4. Mais de 1.200 agentes estarão na região do Sambão do Povo, em Mário Cypreste, para garantir o bem-estar dos desfilantes e foliões. Já na Operação Carnaval 2024, marcada para o feriado oficial, entre os dias 9 e 13, mais de 11 mil agentes das forças armadas estarão em todo o Estado garantindo a segurança dos capixabas. Em entrevista à CBN Vitória, o Subsecretário de Integração Institucional da Sesp, coronel Márcio Celante, detalha as duas operações. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Coronel Marcio Celante - 30-01-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados