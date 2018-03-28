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Duas linhas de ônibus são criadas para atender ao novo aeroporto

Publicado em 28 de Março de 2018 às 19:08

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

28 mar 2018 às 19:08
Com a inauguração do novo Aeroporto de Vitória, mudanças também passam a ocorrer para aqueles que dependem do serviço de transporte público coletivo. A partir desta sexta-feira (30), os usuários do transporte coletivo da Grande Vitória passam a contar com duas novas linhas de ônibus do Sistema Transcol, para o acesso ao Aeroporto de Vitória. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) criou a linha 541 (Terminal Vila Velha, Terminal Carapina, via Aeroporto) e a linha 539 (T. Carapina / T. Jardim América, via Aeroporto) como opções de deslocamento. Nesta edição do CBN Cotidiano, o diretor-presidente da Ceturb-ES, Alex Mariano, detalha as mudanças. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Alex Mariano - 28-03-18.mp3

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