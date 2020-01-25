Duas crianças morrem soterradas após fortes chuvas no ES

Reflexo da chuva em Iúna Crédito: Samuel Liberato

Duas crianças morreram soterradas após as chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo entre a noite desta sexta-feira (24) e manhã deste sábado (25). As mortes foram confirmadas em Conceição do Castelo, no Sul, e em Iúna, no Caparaó capixaba. Com isso, sobe para nove o número de mortes desde o início das fortes chuvas, no dia 17 de janeiro. O número de pessoas fora de casa por conta dos alagamentos já chega a 3.827.

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Vários rios transbordaram nos municípios da região. A rodoviária de Castelo, por exemplo, ficou só com o telhado fora d'água. O rio da cidade subiu 8 metros. As cidades de Irupi, Muniz Freire e Iúna registraram os maiores acumulados de chuva das últimas 24 horas, entre 130 e 170 milímetros.

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O tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros afirmou que a prioridade é fazer o resgate das pessoas em situação de risco. Os números totais ainda estão sendo contabilizados.

A chuva também causou estragos em rodovias. A BR-262 tem, pelo menos, três pontos de interdição total no Espírito Santo e um em Minas Gerais. Rodovias estaduais também foram danificadas. Equipes trabalham para liberar essas vias.