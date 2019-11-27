Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OPERAÇÃO VERÃO

Drones vão flagrar motorista que fugir de blitz no ES

Os equipamentos serão usados também na Operação Verão, a partir de dezembro

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 13:13

Publicado em 

27 nov 2019 às 13:13
Com a proximidade das festas de fim de ano, e a chegada do verão, novos recursos serão utilizados pela Polícia Militar do Espírito Santo com o objetivo de garantir a segurança dos capixabas durante os próximos meses, com maior movimentação não apenas na Grande Vitória, mas também pelo interior do Estado. A chamada "Operação Verão" deve começar no final de dezembro e, entre as novidades, está a utilização de drones, que servirão para flagrar motoristas que tentarem fugir das ações de monitoramento, como as blitzes. Outros equipamentos também vão reforçar a fiscalização, como os radares portáteis já usados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e também radares equipados com o sistema de reconhecimento automático de placas OCR (Optical Character Recognition, na sigla em inglês). Etilômetros passivos e novas bases móveis e vans serão incorporadas ao serviço da PM. O objetivo é garantir a segurança em locais de grande movimento, como nas praias e saída de shows, por exemplo. O major Paolo Quintino, Chefe da Seção de Logística do BPTran, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, explica como será o uso desses equipamentos. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Major Paolo Quintino - 27-11-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados