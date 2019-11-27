Drones vão flagrar motorista que fugir de blitz no ES

Com a proximidade das festas de fim de ano, e a chegada do verão, novos recursos serão utilizados pela Polícia Militar do Espírito Santo com o objetivo de garantir a segurança dos capixabas durante os próximos meses, com maior movimentação não apenas na Grande Vitória, mas também pelo interior do Estado. A chamada "Operação Verão" deve começar no final de dezembro e, entre as novidades, está a utilização de drones, que servirão para flagrar motoristas que tentarem fugir das ações de monitoramento, como as blitzes. Outros equipamentos também vão reforçar a fiscalização, como os radares portáteis já usados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e também radares equipados com o sistema de reconhecimento automático de placas OCR (Optical Character Recognition, na sigla em inglês). Etilômetros passivos e novas bases móveis e vans serão incorporadas ao serviço da PM. O objetivo é garantir a segurança em locais de grande movimento, como nas praias e saída de shows, por exemplo. O major Paolo Quintino, Chefe da Seção de Logística do BPTran, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, explica como será o uso desses equipamentos. Confira!