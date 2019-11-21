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ENTREVISTA

Drenagem da BR 101 está funcionando, diz gerente da Eco 101

Ouça o que o representante diz sobre pontos onde houve grande acumulo de água, na Serra e em Viana

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 21:20

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 nov 2019 às 21:20
BR 101 em Viana Crédito: TV Gazeta
Nos últimos dias as fortes chuvas que causam alagamento na BR-101, em Viana, traz como discussão o que poderia ser feito para evitar essa situação. Os moradores afirmam que os alagamentos foram causados por uma obra da Eco101, concessionária que administra a via. A Prefeitura da cidade também chegou a informar que a concessionária seria a responsável pelos alagamentos e que as obras da empresa têm causado o acúmulo de água em bairros da região. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o gerente de Engenharia da Eco 101, Rodrigo Rodrigues, diz que a avaliação dos trechos apontou que a drenagem da rodovia funciona corretamente. Ele fala sobre o trecho em Laranjeiras, na Serra, e de Viana. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Rodrigues - 20-11-19

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