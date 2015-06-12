Dragagem na baía de Vitória: 80% dos serviços já foram concluídos

Oitenta por cento dos serviços de dragagem da baía de Vitória já foram concluídos. No entanto, a totalização só será possível com a liberação de um aditivo contratual, explica em entrevista ao CBN Vitória o presidente da Codesa, Clovis Lascosque. Segundo ele, com a conclusão dos serviços, que tiveram início há três anos, navios de até 70 mil toneladas poderão atracar no Porto de Vitória. Hoje o limite se dá para embarcações de até 30 mil toneladas.