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PORTOS

Dragagem na baía de Vitória: 80% dos serviços já foram concluídos

Com a conclusão dos serviços, que tiveram início há três anos, navios de até 70 mil toneladas poderão atracar no porto da Capital

Publicado em 12 de Junho de 2015 às 16:01

Publicado em 

12 jun 2015 às 16:01
Oitenta por cento dos serviços de dragagem da baía de Vitória já foram concluídos. No entanto, a totalização só será possível com a liberação de um aditivo contratual, explica em entrevista ao CBN Vitória o presidente da Codesa, Clovis Lascosque. Segundo ele, com a conclusão dos serviços, que tiveram início há três anos, navios de até 70 mil toneladas poderão atracar no Porto de Vitória. Hoje o limite se dá para embarcações de até 30 mil toneladas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Clovis Lascosque - 12-06-15

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