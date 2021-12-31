Dragagem e dique para amenizar problemas com alagamentos em Viana

Fechando a série de entrevistas com os prefeitos da Região Metropolitana, o entrevistado desta sexta-feira (31) na CBN Vitória é Wanderson Bueno, chefe do Executivo municipal de Viana. Em destaque os desafios da gestão ao longo desse ano e as perspectivas e prioridades para a cidade em 2022. Wanderson Bueno falou que medidas estão sendo adotadas para evitar alagamentos na cidade, algumas em parceria com o governo do Estado, como a construção de dique e a viabilização de uma dragagem no Rio Formate. O prefeito também falou sobre a construção de uma nova escola cívico-militar na cidade, com capacidade para 1.200 alunos. Ouça a entrevista na íntegra.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Wanderson Bueno - 31-12-21 .mp3