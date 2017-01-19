Doutora em Educação tira dúvidas da consulta pública sobre mudanças no Enem

O Ministério da Educação (MEC) abriu, na última quarta-feira, dia 18, a consulta pública para avaliar a possibilidade de o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ser aplicado em apenas um dia, entre outras mudanças. As sugestões são apresentadas na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a professora Cleonora Schwartz, doutora do Programa de pós-graduação em Educação da Ufes, explicou os principais pontos que estão em discussão na consulta pública. A consulta inclui, por exemplo, segundo a professora, a possibilidade de o exame ser feito pelo estudante usando o computador e não apenas com a escrita. Confira os principais pontos!
Entrevista - Patricia Vallim - Cleonara Schwartz - 19-01-17