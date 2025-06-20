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Espírito Santo

Dossiê do Congo: documento reúne informações históricas da cultura capixaba

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Cultura, Fabrício Noronha

Publicado em 20 de Junho de 2025 às 10:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 jun 2025 às 10:34
Aniversário de Cariacica
Carnaval de Congo de Máscaras Crédito: Fernando Madeira
Uma das manifestações mais ricas e importantes da cultura popular capixaba, a história do Congo está eternizada em um dossiê organizado pela Secretaria de Estado da Cultura. O documento reúne informações sobre localização geográfica, a relação com os indígenas e negros, a importância da casaca e das danças e os aspectos religiosos que essa expressão artística carrega. Agora, a publicação está disponível para todos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Cultura, Fabrício Noronha, conta todos os detalhes do dossiê. 
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - FABRICIO NORONHA - CONGO - 20.06s - 19-06-25.mp3

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