Dossiê do Congo: documento reúne informações históricas da cultura capixaba

Uma das manifestações mais ricas e importantes da cultura popular capixaba, a história do Congo está eternizada em um dossiê organizado pela Secretaria de Estado da Cultura. O documento reúne informações sobre localização geográfica, a relação com os indígenas e negros, a importância da casaca e das danças e os aspectos religiosos que essa expressão artística carrega. Agora, a publicação está disponível para todos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Cultura, Fabrício Noronha, conta todos os detalhes do dossiê.