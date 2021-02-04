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COVID-19

Doses negociadas por Vila Velha serão para idoso, professor e saúde

Ouça entrevista com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 13:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 fev 2021 às 13:12
O município de Vila Velha está negociando a compra de 100 mil doses de uma vacina contra a Covid-19 com um labortatório internacional. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (3) pelo prefeito Arnaldinho Borgo, em um vídeo publicado em suas redes sociais. Em entrevista nesta quinta-feira (04) à CBN Vitória, o prefeito explicou que caso o acordo seja fechado e a expectativa é de que a resposta da farmacêutica chegue até a próxima segunda-feira (08), as doses devem ser distribuídas em Vila Velha num período de até 15 dias. A ideia, segundo ele, é vacinar todos os idosos com mais de 60 anos, professores e profissionais de saúde. Ouça a entrevista. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Arnaldinho Borgo - 04-02-21

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