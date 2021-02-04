Doses negociadas por Vila Velha serão para idoso, professor e saúde

O município de Vila Velha está negociando a compra de 100 mil doses de uma vacina contra a Covid-19 com um labortatório internacional. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (3) pelo prefeito Arnaldinho Borgo, em um vídeo publicado em suas redes sociais. Em entrevista nesta quinta-feira (04) à CBN Vitória, o prefeito explicou que caso o acordo seja fechado e a expectativa é de que a resposta da farmacêutica chegue até a próxima segunda-feira (08), as doses devem ser distribuídas em Vila Velha num período de até 15 dias. A ideia, segundo ele, é vacinar todos os idosos com mais de 60 anos, professores e profissionais de saúde. Ouça a entrevista.