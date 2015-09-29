Dos jingles publicitários às letras das músicas mais tocadas no Brasil

Responsável por músicas como “Beber, Cair, Levantar”, “Camaro Amarelo”, “Domingo de Manhã”, "Te esperando" e "Escreve aí", entre outras. O hitmaker Bruno Caliman, baiano de nascimento e capixaba de coração, começou a carreira criando jingles publicitários e agora emplaca músicas que se tornam as mais executadas nas rádios do Brasil.
"Vivo 24 horas do meu dia pensando em como as coisas da vida podem virar poesia ou música. Trouxe as coisas do cotidiano, as coisas mais simples, para falar de amor", conta Bruno Caliman sobre como é seu processo criativo. Ouça na íntegra a história por trás de trilhas sonoras tão conhecidas, na entrevista do compositor ao programa CBN Cotidiano:
Entrevista - Fábio Botacin - Bruno Caliman - 29-09-15