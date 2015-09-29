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ENTREVISTA

Dos jingles publicitários às letras das músicas mais tocadas no Brasil

Com certeza você já ouviu alguma de suas músicas por aí, mas pode não conhecer Bruno Caliman, responsável por vários hits do sertanejo universitário

Publicado em 29 de Setembro de 2015 às 19:18

Publicado em 

29 set 2015 às 19:18
Responsável por músicas como “Beber, Cair, Levantar”, “Camaro Amarelo”, “Domingo de Manhã”, "Te esperando" e "Escreve aí", entre outras. O hitmaker Bruno Caliman, baiano de nascimento e capixaba de coração, começou a carreira criando jingles publicitários e agora emplaca músicas que se tornam as mais executadas nas rádios do Brasil.
"Vivo 24 horas do meu dia pensando em como as coisas da vida podem virar poesia ou música. Trouxe as coisas do cotidiano, as coisas mais simples, para falar de amor", conta Bruno Caliman sobre como é seu processo criativo. Ouça na íntegra a história por trás de trilhas sonoras tão conhecidas, na entrevista do compositor ao programa CBN Cotidiano:
Entrevista - Fábio Botacin - Bruno Caliman - 29-09-15

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