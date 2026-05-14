Dos bebês aos idosos: como a música impacta o cérebro humano?

A música é uma ferramenta poderosa para o cérebro. Antes de mesmo de nascer, o bebê já é capaz de ouvir o canto da mãe na barriga. Quando crescemos, nossas vidas ficam marcadas por uma música que recorda um momento feliz, triste, uma despedida, uma história de amor. No fim da vida, pacientes com Alzheimer, por exemplo, mesmo em meio às limitações, podem se recordar de trechos de músicas cantadas por um familiar. Em resumo, a música transforma o cérebro, as emoções e comportamento. Esta é uma das constatações trazidas pelo médico neurologista, Renan Barros Domingues. Ele é o autor do livro "O Cérebro Musical: A Neurologia da Música", que será lançado nesta semana.